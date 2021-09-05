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سائح بريطاني يترك جزءاً من ثروته لعامل فندق

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ التركي تاكسين داسدان بورود اتصال من المملكة المتحدة لفندق كورو دي لوكس الذي يعمل فيه والواقع في منطقة كوساداسي في ولاية آيدين التركية، حيث طلب المتصل التحدث معه ليعلمه بأنّ تشارلز جورج كورتني ترك له ثروة صغيرة بعد وفاته.

وقال العامل التركي إنّه كان يحب السيد تشارلز كثيراً، وكان يتعامل معه بلطف وود كما يتعامل مع باقي الزبائن، وشكره على كرمه، وأشار إلى أنّه سيستمر في عمله رغم حصوله على مبلغٍ جيد، وذلك لأنّه اعتاد عليه.

وأكدّ تاكسين بأنّه التقى تشارلز مرات عديدة منذ العام 1990، وبأنّه ساعده في تعليم أطفاله، لكنّه لم يتوقع في يومٍ من الأيام بأنّ يترك له جزءاً من ثروته.

يذكر أنّ تشارلز خصص بعض المبالغ الأخرى من ثروته لعددٍ من عمال الآخرين الذين كانوا يشرفون على راحته أثناء وجوده بالفندق.

 

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قناة 218 الليبية

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