سائح بريطاني يترك جزءاً من ثروته لعامل فندق

تفاجأ التركي تاكسين داسدان بورود اتصال من المملكة المتحدة لفندق كورو دي لوكس الذي يعمل فيه والواقع في منطقة كوساداسي في ولاية آيدين التركية، حيث طلب المتصل التحدث معه ليعلمه بأنّ تشارلز جورج كورتني ترك له ثروة صغيرة بعد وفاته.

وقال العامل التركي إنّه كان يحب السيد تشارلز كثيراً، وكان يتعامل معه بلطف وود كما يتعامل مع باقي الزبائن، وشكره على كرمه، وأشار إلى أنّه سيستمر في عمله رغم حصوله على مبلغٍ جيد، وذلك لأنّه اعتاد عليه.

وأكدّ تاكسين بأنّه التقى تشارلز مرات عديدة منذ العام 1990، وبأنّه ساعده في تعليم أطفاله، لكنّه لم يتوقع في يومٍ من الأيام بأنّ يترك له جزءاً من ثروته.

يذكر أنّ تشارلز خصص بعض المبالغ الأخرى من ثروته لعددٍ من عمال الآخرين الذين كانوا يشرفون على راحته أثناء وجوده بالفندق.

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