دراسة جديدة فحص الإبهام يقي من السكتات الدماغية

أظهرت دراسة جديدة قام بها معهد كارولينا السويدي بأنّ فحص الإبهام بشكل مستمر يكشف السكتات الدماغية القاتلة.

وشملت الدراسة 28 ألف شخص في السبعين من العمر، وأثبتت بأنّ فحص الإبهام بشكل مستمر يقي من الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 2%.

وقال الباحثون إن الاختبار يتضمن قياس النشاط الكهربائي للقلب أثناء مروره عبر الإبهام، الأمر الذي يساعد على كشف الرجفان الأذيني بشكل مبكر.

وأشار الباحثون إلى أن نبضات القلب تصبح غير منتظمة لدى مرضى الرجفان الأذيني، الأمر الذي يؤدي لتشكل الجلطات التي تنتقل عن طريق الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، وهذا ما يؤدي لحدوث السكتة الدماغية القاتلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية