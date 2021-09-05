نسر يهاجم طفلة أثناء تناولها العشاء مع عائلتها

تفاجأت عائلة إسبانية أثناء تناولها طعام العشاء في أحد مطاعم مدينة ماريبا بهجومٍ شنّه نسرٍ جارح على الأطفال الذين كانوا يلعبون بجوار الطاولة.

حيث حاول النسر خطف الطفلة لولو البالغة من العمر 4 سنوات أثناء لعبها مع شقيقها غابرييل البالغ من العمر 6 سنوات.

لكنّ تصرف غابرييل الذي قام بالاقتراب من الطاولة وسحب أخته عن طريق النسر أدى لنجاتها واصطدام النسر بحائط زجاجي.

وتسببت الضربة بآلام حادة للنسر الذي طار لنافذة المطعم ليقوم الابن الأكبر للعائلة بالتقاط مجموعة من الصور له ليوثق الحادثة.

وقالت الأم إنّ النسر كان متجهاً نحو ابنتها الصغيرة، وبأنّ ردة فعل غابرييل أسهمت في إنقاذ شقيقته وجعل النسر يصطدم بالزجاج.

يذكر أنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا في تحديد نوع النسر، لكنّ بعض المختصين أكدّوا بأنّ النسر من النوع الإمبراطوري الشرقي الذي يصل طول جناحيه لمترين.

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