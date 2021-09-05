“فوجي فيلم” تطلق كاميرا جديدة بمواصفات مميزة

أزاحت شركة Fujifilm اليابانية الستار عن كاميرا جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها GFX50S II.

وزودت الشركة اليابانية كاميراتها الجديدة بمستشعر Medium format بدقة 51.4 ميغا بيكسل، وبُعد بؤري 35 مم، وبشاشة LCD 1.8 بوصة، وشاشة LCD رئيسية بحجم 3.2 بوصة.

وستأتي الكاميرا الجديدة بـ5 محاور IBIS لدعم التثبيت الفوري في هيكل الكاميرا التي تدعم تثبيت بعد 6.5 من نقاط التوقف.

وتتميز الكاميرا الجديدة بدعمها تقنية Pixel shift في اللقطات المتعددة، والتي تعمل على تحريك المستشعر بين اللقطات لدعم لقطات بدقة 200 ميغا بيكسل، بالإضافة لدعمها الضبط التلقائي، والتحديد التلقائي للعين والوجه.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية بسعر 3999 دولارا أمريكيا بدون عدسات، وبسعر 4499 دولارا أمريكيا مع عدسات GF 35-70 بفتحة F4.5-5.6 WR.

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