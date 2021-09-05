فيليبس الهولندية تكشف عن تلفاز ذكي فاخر

رفعت شركة فيليبس الهولندية النقاب عن تلفاز ذكي جديد بمواصفات فاخرة أطلقت عليه OLED+986.

وزودت الشركة الهولندية التلفاز الجديد بلوحة 4K-OLED-Evo من LG بسطوع أكثر بنسبة 20% من الموديلات السابقة، وبمعالج مزدوج يعمل على تحسين التباين والألوان.

وأكدّت الشركة الهولندية دعم التلفاز الجديد لتقنية Vision، HLG، HDR10، ومنفذ HDMI 2.1، ودعم تقنية HDMI VRR، وتقنية FreeSynnc Premium.

وتتميز شاشة التلفاز بمعدل التنشيط الذي يصل إلى 100 هرتز، وباحتوائها على سماعة ساوند بار الذي يعد النظام الصوتي الأكثر تطوراً الذي يضاف لأجهزة التلفاز الذكية.

يذكر أنّ فيليبس لم تكشف عن سعر التلفاز الجديد الذي ستطرحه في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر القادم.

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