أسوس تكشف عن سلسلة من الحواسيب المحمولة الموجهة للمبدعين وصناع المحتوى

طرحت شركة أسوس مجموعة جديدة ومتنوعة من أجهزتها الحديثة، بدءًا من اللوحات الأم وحتى أجهزة العرض. ولكن بالطبع نجوم الحفل هم خطوط إنتاج الحواسيب المحمولة الجديدة الخاصة بالشركة. حيث أطلقت الشركة إصدارات مختلفة من حواسيب Vivobook و ProArt و Zenbook بشاشات مذهلة تحتوي على لوحات عرض OLED وتضع كامل تركيزها على متطلبات المبدعين وصناع المحتوى.

سلسلة حواسيب ProArt Studiobook Pro

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أولاً مع سلسلة حواسيب ProArt Studiobook Pro 16 OLED والتي كما يوحي اسمها تتمتع بلوحات عرض OLED قياس 16 بوصة بدقة 4K مع دعم HDR وتغطية 100% من التدرج اللوني DCI-P3. تدعي شركة اسوس أن هذه هي أول حواسيب محمولة في العالم بلوحات عرض OLED قياس 16 بوصة والتي تعمل بمعدلات سطوع عالية جداً تصل حتى 550nits عند ذروع السطوع بالطبع.

تحتوي السلسلة الجديدة من الحواسيب المحمولة على وحدة تحكم Asus Dial الدوارة الموضوعة أعلى يسار لوحة اللمس “التاتش باد” التي توفر للمستخدمين مزيداً من الدقة أثناء العمل على مجموعة برامج أدوبي Adobe. وتوفر الدعم والتوافق الأكيد لبرامج مثل Photoshop و Lightroom و Premier Pro و After Effects.

سلسلة حواسيب ProArt Studio Pro 16 OLED ستكون متاحة في عدة خيارات مختلفة من حيث وحدة المعالجة المركزية. حيث يمكنك الاختيار بين معالجات AMD Ryzen 5000 H أو معالجات إنتل Xeon الجيل الثالث. أما بالنسبة للحلول الرسومية، فهي ستحتوي على معالجات إنفيديا Quadro RTX 2000 أو Quadro RTX A5000.

أيضاً ستكون هناك خيارات أخرى بديلة أقل قليلاً في المواصفات، والتي تحتوي على وحدات المعالجة المركزية Ryzen 5000 H-Series أو معالجات Intel Core I7، جنباً إلى جنب مع وحدات المعالجات الرسومية الاحترافية NVIDIA RTX 3060 و RTX 3070.

بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي فمن الممكن على أي حاسوب من حواسيب السلسلة أن تصل سعة الرامات حتى 64 جيجابايت DDR4، وفي النهاية من حيث منافذ التوصيل فسيكون هناك منافذ Thunderbolt 4 و HDMI 2.1 وقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية SD Express 7.0.

ستبدأ سلسلة ProArt Studiobook Pro 16 OLED في الظهور بدءًا من الربع الرابع من العام الحالي في أمريكا الشمالية وسيتم بيعها بأسعار تبدأ من 1.999$ دولار أمريكي.

سلسلة حواسيب Zenbook Pro

في نفس الوقت ستتمتع سلسلة Zenbook بالعديد من التغييرات الضرورية والتي قد تكون مطلوبة بالفعل لعشاق هذه السلسلة. تماماً مثل السلسلة السابقة، سيأتي كل من Zenbook Pro Duo 15 OLED و Zenbook Pro 15 OLED بشاشة قياس 15.6 بوصة بدقة 4K ولوحة عرض OLED. ولكن سيتمتع إصدار Duo بشاشة ثانية ScreenPad Plus لتحسين وتعزيز كفاءة العمل أثناء التعامل مع المهام الثقيلة وتعدد المهام.

في البداية سيحتوي لاب توب Zenbook Pro Duo 15 OLED على معالج مركزي من فئة Intel Core I9 بجانب وحدة المعالجة الرسومية NVIDIA RTX 3070 ومنفذين Thunderbolt 3.0. أما بالنسبة لإصدار Zenbook Pro 15 OLED الأساسي فسيحتوي على معالج مركزي من فئة Ryzen 5000 series وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ويتم تجهيز أداء الرسوميات بمعالج Nvidia RTX 3050Ti.

بالنسبة لسعر وموعد الطرح، فحتى الآن لا يوجد لدينا معلومات حول سعر وموعد توفر إصدار Zenbook Pro Duo 15 OLED، أما بالنسبة لنسخة Zenbook Pro 15 OLED فسعرها سيبدأ من 1469$ دولار أمريكي وسيتم إطلاقها في أمريكا الشمالية خلال الربع الرابع من العام الحالي.

Vivobook Pro

وأخيراً مع سلسلة حواسيب Vivobook Pro. حتى الآن هناك إصداران مختلفان من السلسلة سوف نراهم بدءًا من الربع الرابع من العام الحالي في أمريكا الشمالية. الإصدار الأول يحتوي على شاشة OLED قياس 14 بوصة بدقة عرض 2.8K، بينما الإصدار الثاني سيأتي بشاشة 16 بوصة بلوحة عرض OLED بدقة عرض 4K. وتؤكد شركة اسوس أن هذه الحواسيب حصلت على شهادة VESA DisplayHDR True Black 600.

أما في سياق الحديث عن المواصفات الداخلية، فسيكون متاحاً للمستخدمين الاختيار بين مجموعة شرائح إنتل Core I7 H-Series أو مجموعة شرائح Ryzen 5000 H-Series ويمكن لأي منهم الاقتران بوحدة معالجة رسومية طراز NVIDIA RTX 3050 Ti وذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 32 جيجابايت.

لكونها حواسيب تضع تركيزها أيضاً على المبدعين ومنشئي المحتوى، فستأتي السلسلة بشاشة Dialpad كجزء أساسي من لوحة اللمس، وهي ميزة رئيسية ستتضيف القدرة على التحكم الأفضل أثناء العمل على برامج وتطبيقات أدوبي.

ستكون هناك خيارات أرخص في السعر ومن ناحية الحجم، مثل Vivobook Pro 14 و Vivobook Pro 15 بشاشات OLED ودقة عرض 2.8K أو بدقة FHD 1080p وبنفس وحدات المعالجة المركزية المتاحة، ولكن مع وحدة معالجة رسومية RTX 3050.

سيكون هناك 5 طُرز مختلفة من حواسيب Vivobook Pro الجديدة، وأدنى طراز من ناحية السعر هو Vivobook Pro 15 الذي يبلغ قيمته 919$ دولار أمريكي، بينما يتصدر المشهد إصدار Pro 16X OLED وسيبدأ عند 1.399$ دولار أمريكي.