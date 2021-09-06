رصد شرائح كوالكم الجيل التالي الموجهة للأجهزة القابلة للارتداء تحت اسم Snapdragon Wear 5100

تم رصد مجموعة شرائح كوالكم الجيل التالي الموجهة تحديداً للأجهزة القابلة للارتداء “الساعات الذكية” والتي سيطلق عليها اسم Snapdragon Wear 5100، وقد اتضح أنها تحتوي على وحدة معالجة مركزية مكونة من 4 نوى Cortex-A73، وهذا يعني أن هناك بالفعل تحسينات حقيقية في قوة شرائح المعالجة مقارنة بشرائح الجيل الماضي.

ولكن من خلال التسريبات التي تم رصدها على موقع WinFuture، ستحتوي شريحة Snapdragon Wear 5100 على أربعة نوى Cortex-A53 بدلاً من Cortex-A73، أي على نفس معالج الجيل الماضي، على الرغم أن تلك التسريبات لم تتضمن أي تفاصيل حول سرعة التردد أو تكنولوجيا التصنيع “دقة النانو”.

على كل حال، إذا صحت التسريبات فهذا يعني أنه لم يتم شحن شرائح المعالجات للجيل التالي بأي ترقية حقيقية على صعيد مستوى الأداء مقارنة بأداء شرائح الجيل الماضي. جدير بالذكر أن شرائح الجيل الماضي Snapdragon Wear 4100 و Snapdragon Wear 4100+ تم إطلاقهما العام الماضي بنواة Cortex-A53 المستندة على دقة تصنيع 12 نانوميتر، على الرغم من أن معالج 4100+ كان يحتوي على معالج مساعد منخفض الطاقة لتولي بعض من عبء الأعمال من المعالج الرئيسي.

هذا يعني أنه سيكون هناك فرق كبير في الأداء بين مجموعة شرائح كوالكم الجيل الحالي وشرائح Samsung Exynos W920 المتواجدة في أحدث ساعات سامسونج التي تم إطلاقها مؤخراً مثل جالكسي Watch 4 وجالكسي Watch 4 Classic.

من الممكن أن تحاول شركة كوالكم تعويض هذا العجز في عدة نواحي أخرى، حيث أضاف التقرير أن الشركة تختبر في الوقت الحالي مجموعة الشرائح في تكوينات مختلفة من سعة ذاكرة الوصول العشوائي 1 و 2 جيجابايت من نوع LPDDR4X، جنباً إلى جنب مع ذاكرة تخزين داخلين تبلغ سعتها 8 أو 16 جيجابايت من نوع eMMC.

في نفس الوقت، من المحتمل أن مجموعة الشرائح الجديدة ستحتوي مثل الجيل الماضي على معالج منخفض الطاقة للغاية من أجل التعامل مع المهام الخفيفة مثل تسجيل البيانات الصحية في وضع توفير الطاقة.

جدير بالذكر أن أخر مرة رأينا فيها معالج الجيل الماضي Snapdragon 4100+ كان في سلسلة Fossil Gen 6، وهذا يعني أننا سننتظر قليلاً من الوقت حتى نرى Snapdragon Wear 5100 في أي ساعة ذكية جديدة.