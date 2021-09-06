فلسطين تكرم الفنانة المصرية صابرين

كرّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفنانة المصرية صابرين، ومنحها وسام مستوى التألق من وسام الثقافة والعلوم والفنون تقديراً لأعمالها الفنية، ولدعمها الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانب قضاياه.

ونشرت الفنانة المصرية على حسابها الرسمي في إنستغرام صور التكريم الذي جرى في السفارة الفلسطينية في القاهرة، وشكرت الدولة الفلسطينية على منحها وسام الثقافة.

تكريم صابرين يأتي ضمن سلسلة التكريمات التي تقوم بها السفارة الفلسطينية للأشخاص الذي دعموا الشعب الفلسطيني ووقفوا إلى جانبه.

وكانت النجمة المصرية قد قدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها لعبها لدور أم كلثوم.

يذكر أنّ فيلم 200 جنيه الذي يعرض حالياً ويلعب بطولته كل من أحمد السقا وغادة عادل يعد آخر أعمال النجمة المصرية.

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