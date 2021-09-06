ايفون 13 – كشف المزيد من التفاصيل عن ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية!

في الآونة الأخيرة، تداولت المواقع الإخبارية تسريبات وشائعات حول إمكانية دعم هواتف الايفون القادمة ايفون 13 لميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والآن ظهرت تفاصيل جديدة حول ذلك.

التفاصيل الجديدة مصدرها موقع بلومبيرج الإخباري الذي له تاريخ من التسريبات والتوقعات الصحيحة فيما يتعلق بمنتجات ابل.

كيف ستكون خاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية؟

تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية Low Earth Orbit (LEO) Satellite Communication ستتيح إمكانية عمل المكالمات وإرسال الرسائل في المناطق التي لا تتواجد بها تغطية لشبكات المحمول التقليدية كالجيل الثالث 3G أو الرابع 4G.

هذه الميزة وفقاً لموقع بلومبيرج، لن تعمل في جميع الأوقات والأحوال إنما في حالة عدم وجود تغطية لشبكات المحمول مع الحاجة إلى إجراء مكالمات الطواريء.

مكالمات الطواريء تلك التي تحتاج فيها إلى الاتصال بخدمات الطواريء داخل بلدك في نطاقك الجغرافي وتشمل خدمات النجدة والإسعاف والمطافي.

هل ستكون بديلاً لشبكات المحمول التقليدية؟ الإجابة وفقاً لبلومبيرج هي لا .. “لا كبيرة” على حد تعبيرها. وهذا لن يحدث هذا العام أو العام الذي يليه أو اي وقت في المستقبل القريب.

لا تود ابل بهذا الدخول في صدام أو سباق مع شركات المحمول على الأقل في الوقت الراهن.

فائدة أخرى لميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، هي إرسال رسائل استغاثة في حالة الكوارث الكبرى – لا قدر الله – كغرق السفن وحوادث الطائرات وغيرها.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالة الطواريء والكوراث سوف يستغرق دقيقة تقريباً حتى يتم التوصيل بأحد الأقمار الصناعية التي تغطي المنكقة المتواجد بها المستخدم.

هواتف ايفون 13 الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر الجاري في مؤتمر صحفي كبير لأبل بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى كالجيل السابع من ساعة ابل وأجهزة ايباد جديدة.