باسكال مشعلاني تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة

شوقت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني جمهورها لأغنيتها الجديدة التي ستطرحها يوم 8 سبتمبر الجاري تحت اسم “استنى”، وذلك من خلال نشرها تيزر الأغنية على حسابها الرسمي في تويتر.

وقالت النجمة اللبنانية في تغريدتها بأنّ الأغنية الجديدة سترفع على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب يوم الأربعاء القادم، ودعت عشاقها للاستماع إليها.

وأكدّت النجمة اللبنانية على أنّ الأغنية الجديدة ستكون أولى أغاني الميني ألبوم الذي ستطرحه بشكلٍ متتالٍ خلال الفترة القادمة، والذي سيضم 7 أغنيات باللهجات المصرية، اللبنانية، الخليجية، والبدوية.

وأغنية استنى من كلمات محمد رفاعي، وألحان ملحم أبو شديد، في حين تولى وليد الفايد إخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

يذكر أن النجمة اللبنانية تستعد لإحياء حفل فني في السعودية خلال شهر نوفمبر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية