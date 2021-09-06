فوائد عظيمة لتناول الثوم يومياً تعرفوا عليها

قالت مجلة فرويندين الألمانية بأنّ تناول الثوم بشكل يومي يمنح الجسم مجموعة كبيرة من الفوائد، وأشارت إلى أنّ الدراسات الحديثة أكدّت بأنّ الاستمرار في تناول الثوم يساعد على تحسين رائحة الجسم.

ويعدّ فقدان الوزن من أهم الفوائد التي ذكرتها المجلة الألمانية لتناول الثوم باستمرار، وبررت الأمر باحتواء الثوم على فيتامين B الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من حرق الدهون.

وقالت المجلة الألمانية بأنّ الثوم يقوي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامينات وزيوت وأحماض أمينية مفيدة للجسم، ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي، بالإضافة لدوره الكبير في خفض ضغط الدم من خلال توسعة الأوعية الدموية، وخفض ضغط الشرايين، ونسبة الكولسترول الضار.

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