برنامج Tenorshare ReiBoot – رفيقك المثالي لإصلاح معظم مشاكل الآيفون!

أياً كانت المشكلة التي تواجهها على الايفون أو الايباد فسوف يتكفل برنامج Tenorshare ReiBoot بحلها! فهو أداة ساحرة كفيلة بإصلاح معظم المشاكل الشائعة على أجهزة ابل الناجمة عن خلل في نظام التشغيل مثل الايفون معلق على الشاشة السوداء / البيضاء، عدم القدرة على التحديث، عدم القدرة على الشحن، ثبات الجهاز في وضع استرداد الايفون Recovery Mode وغيرها من 150 مشكلة أخرى مختلفة في أنظمة تشغيل ابل: iOS و iPadOS للايفون والايباد وحتى الايبود تاتش وتلفاز ابل بنظام tvOS.

مميزات برنامج Tenorshare ReiBoot:

الدخول والخروج من وضع استرداد الايفون Recovery Mode بضغطة زر. (ميزة مجانية 100%)

حل أكثر من 150 مشكلة مختلفة في نظام iOS بشكل ذكي.

الانتقال من إصدار iOS Beta التجريبي للإصدار المستقر دون آيتونز

حل مشاكل iTunes من حيث تصدير البيانات أو استعادتها

حل أخطاء الايفون الشهيرة مثل خطأ 4013/4005/4014

حل مشكلة توقف tvOS عن العمل

إصلاح مشاكل نظام iOS و iPadOS حتى الإصدارات الأحدث مثل الايفون معلق على الشاشة السوداء أو البيضاء.

يوفر البرنامج وضعين مختلفين للإصلاح: وضع الإصلاح القياسي لحل المشاكل بدون فقط البيانات، و وضع الإصلاح العميق في حالة في الإصلاح القياسي لكنه يؤدي إلى فقدان البيانات.

البرنامج يمكنه إصلاح مشاكل تحديث iOS 15 الأحدث ختى الآن.

كيفية إصلاح مشاكل نظام iOS بدون فقدان البيانات؟

قم بتنزيل ReiBoot وتثبيته على جهاز الحاسوب الخاص بك سواء كان ويندوز أو ماك.