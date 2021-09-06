برنامج Tenorshare ReiBoot – رفيقك المثالي لإصلاح معظم مشاكل الآيفون!

أياً كانت المشكلة التي تواجهها على الايفون أو الايباد فسوف يتكفل برنامج Tenorshare ReiBoot بحلها! فهو أداة ساحرة كفيلة بإصلاح معظم المشاكل الشائعة على أجهزة ابل الناجمة عن خلل في نظام التشغيل مثل الايفون معلق على الشاشة السوداء / البيضاء، عدم القدرة على التحديث، عدم القدرة على الشحن، ثبات الجهاز في وضع استرداد الايفون Recovery Mode وغيرها من 150 مشكلة أخرى مختلفة في أنظمة تشغيل ابل: iOS و iPadOS للايفون والايباد وحتى الايبود تاتش وتلفاز ابل بنظام tvOS.
مميزات برنامج Tenorshare ReiBoot:
- الدخول والخروج من وضع استرداد الايفون Recovery Mode بضغطة زر. (ميزة مجانية 100%)
- حل أكثر من 150 مشكلة مختلفة في نظام iOS بشكل ذكي.
- الانتقال من إصدار iOS Beta التجريبي للإصدار المستقر دون آيتونز
- حل مشاكل iTunes من حيث تصدير البيانات أو استعادتها
- حل أخطاء الايفون الشهيرة مثل خطأ 4013/4005/4014
- حل مشكلة توقف tvOS عن العمل
- إصلاح مشاكل نظام iOS و iPadOS حتى الإصدارات الأحدث مثل الايفون معلق على الشاشة السوداء أو البيضاء.
- يوفر البرنامج وضعين مختلفين للإصلاح: وضع الإصلاح القياسي لحل المشاكل بدون فقط البيانات، و وضع الإصلاح العميق في حالة في الإصلاح القياسي لكنه يؤدي إلى فقدان البيانات.
- البرنامج يمكنه إصلاح مشاكل تحديث iOS 15 الأحدث ختى الآن.
كيفية إصلاح مشاكل نظام iOS بدون فقدان البيانات؟
- قم بتنزيل ReiBoot وتثبيته على جهاز الحاسوب الخاص بك سواء كان ويندوز أو ماك.
- قم بتشغيل البرنامج على جهاز الحاسوب الخاص بك وتوصيل الايفون بالكمبيوتر. عندما يتم التعرف على جهازك، انقر فوق الزر “ابدأ”.
- اضغط “أصلح الآن” للمتابعة
- اختر “إصلاح قياسي” واقرأ التعليمات المرفقة لتجنب أي خلل قد يؤدي إلى فشل العملية ثم اضغط على “إصلاح قياسي”.
- إذا تعذر اكتشاف جهازك ، فسيساعد ReiBoot جهازك على الدخول في وضع الاسترداد أولاً.
- انقر فوق “تحميل” لتنزيل أحدث حزمة من نظام تشغيل أبل. سيستغرق الأمر بعض الوقت.
- يمكنك النقر فوق “بدء الإصلاح القياسي” لبدء استرداد النظام.
- ستستغرق عملية الإصلاح بأكملها بضع دقائق.
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