وفاة نجم السينما الفرنسية جان بول بيلموندو

توفي اليوم الاثنين الممثل الفرنسي الكبير جان بول بلموندو نجم السينما الفرنسية حيث أعلنت وكالة فرانس برس للأنباء عن وفاته نقلا عن محاميه ميشال غوديست.

توفي بيلموندو في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 88 عاما، حسب ما أعلن محاميه موضحاً أنه “كان منهكا جدا في الآونة الأخيرة..وأسلم الروح بهدوء”.

يعد بيلموندو أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية، يحفظ سجله الفني أكثر من 80 فيلما، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في ذاكرة السينما، كما يعرف بيلموندو، بنجم أفلام الموجة الجديدة في فرنسا، وقد تحول إلى السينما التجارية في الستينيات وأصبح من أهم أبطال أعمال الأكشن والكوميديا في فرنسا.

تبقى الكثير من أدوار بيلموندو محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، بينها مشاهده في فيلم “لو غينيولو” الذي ظهر فيه معلقا بطوافة فوق مدينة البندقية.

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