ألمانيا تطالب شركات الهواتف الذكية بتقديم تحديثات أمنية لمدة طويلة

فاجأت ألمانيا الشركات المصنعة للهواتف الذكية بطلبها توفير تحديثات أمنية للأجهزة الذكية لمدة 7 سنوات.

كما دعت الشركات لتقديم ضمانات لصيانة الأعطال وقطع الغيار لفترات أطول من الفترات المعمول بها حالياً.

وتهدف ألمانيا من هذا الطلب الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يدرس حالياً مذكرة لإجبار الشركات على فرض تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات، مطالبةً إياه برفعها ل7 سنوات.

اقتراح الاتحاد الأوروبي يلقى مواجهة عنيفة من شركات التكنولوجيا تقودها مؤسسة Digital Europe التي تمثل كبرى شركات التقنية في القارة العجوز.

وتسعى شركة Digital Europe لجعل مدة التحديثات 3 سنوات على أقصى تقدير، وحصر ضمان قطع غيار الهواتف على البطاريات والشاشات، في حين يرغب الاتحاد الأوروبي بأن يكون الضمان شاملاً لجميع قطع الهاتف الذكي.

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