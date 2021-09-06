دراسة جديدة: العمل من المنزل مفيد لمرضى الصداع النصفي

أكدت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب، دور العمل من المنزل في تحسين جودة الحياة لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ نتائج دراسة إيطالية حديثة أظهرت أنّ مرضى الشقيقة الذين يعملون من المنزل، يعانون من نوبات قصيرة وقليلة الألم من الصداع النصفي، مقارنة بالأشخاص الذين يعملون خارج المنزل، وأشارت إلى أنّهم يحتاجون أيضاً لأدوية أقل.

ودعت الجمعية الألمانية الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، لتجنب التوتر والضوضاء، لكي لا يتفاقم الصداع ويتحول لصداع شديد، تظهر أعراضه على شكل اضطرابات وضعف في التركيز، القيء، والحساسية تجاه الضوء، والروائح، وسرعة الاستثارة والتقلبات.

يُشار إلى أنّ مرض الصداع النصفي يصيب الأعصاب، ولم يُعرف حتى الآن الأسباب التي تؤدي للإصابة به ولا يمكن الشفاء منه.

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