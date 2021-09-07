بيع صقر في السعودية بثمن قياسي

شهد اليوم الأخير للمزاد الدولي لمزارع الصقور المقام بملهم في شمالي مدينة الرياض، بيع صقر من نوع جير بسعرٍ قياسي وصل لحوالي نصف مليون دولار أمريكي.

حيث بيع الصقر “ألترا ويت” من مزرعة باسيفيك نورث ويست الأمريكية، بمبلغ 467 ألف دولار أمريكي.

ويتميز الصقر الذي ينتمي لسلالة قرموشة جير بعدة صفات مميزة، أبرزها طوله الذي يساوي عرضه، ويبلغ 16.5 إنش، ووزنه يصل لـ980 غراما.

وشهد المزاد تنافساً كبيراً من أجل الحصول على الصقر ألترا ويت، لأنّ هذه المرة الأولى التي يعرض فيها هذا النوع من الصقور في مزادٍ علني.

يُذكر أنّ الليلة الختامية للمزاد الذي انطلق يوم 5 أغسطس الماضي، شهدت بيع 3 صقور بمبلغ 534 ألف دولار أمريكي.

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