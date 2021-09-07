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شجاعة طيار تنقذ حياة الجماهير

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مهرجان بورنماث الجوي الذي يقام في بلدة دورست الإنجليزية حادثاً جوياً خطيراً كاد يودي بحياة مجموعة من المتفرجين، بعدما تعطلت إحدى الطائرات التي كانت تشارك في الحفل.

وقال المسؤولون على المهرجان بأنّ الطيار الشجاع قام بالتضحية بطائرته وأسقطها في مياه ميناء بول بمنطقة ساندبانكس.

من جانبه قال قائد الطائر الشجاع بأنّ المروحة تعطلت بطائرته بشكلٍ مفاجئ، ما دفعه للهبوط في المياه عوضاً عن الاصطدام بالمتفرجين.

وحظي تصرف الطيار بإعجاب رواد مواقع الإنترنت، الذين أثنوا على حسن تصرفه في تلك اللحظات العصيبة.

يذكر أنّ الحادث نجم عنه إصابة الطيار والشخص المرافق له بجروحٍ طفيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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