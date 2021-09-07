Nubia تستعد لإطلاق ساعة جديدة وهذه مواصفاتها

كشفت شركة Nubia عن إصدارٍ جديدٍ من الساعات الذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليه Red Magic Vitality.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة AMOLED مقاس 1.19 بوصة تدعم AOD، وتتميز الساعة بوزنها الخفيف الذي يصل ل23 غرام، وبقدرتها على تتبع العديد من الأنماط الرياضية، بالإضافة لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، وقياس معدل ضربات القلب.

وستضم الساعة الجديدة زرين جانبيين، وستحتوي على سوارة معصم تتوافق مع لون الساعة، وبطارية قوية.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر ساعتها الجديد باللونين الأبيض والأسود، وستطرحها في الأسواق خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 77 دولار أمريكي.

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