نمر بنغالي يهرب لفترة وجيزة في حديقة حيوانات هندية

أكد مسؤولون في حديقة حيوانات بالهند أن نمرًا بنغاليًا ملكيًا هرب من سياجها؛ مما أدى إلى إخلاء المنشأة

قالت حديقة حيوان ناندانكانان في بوبانسوار إن نمرًا يُدعى “سوراج”، هرب من معرض تايغر سفاري عن طريق اختراق جزء من الأسلاك الصدئة.

تم إجلاء الزوار بسرعة من حديقة الحيوانات ، وكان “سوراج” يتجوّل في الخارج في معرض تايغر سفاري.

قال المسؤولون إن “القطة الكبيرة” عادت داخل السياج وتم إصلاح الفتحة الموجودة في السياج.

وقال نائب مدير حديقة حيوان ناندانكانان، سانجيت كومار، إن الزائرين سُمح لهم بالعودة إلى حديقة الحيوان بمجرد أن بدا أن كل شيء على ما يرام.

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