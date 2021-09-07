أنبوب مسرّب في منزل بكندا يقود لاكتشاف خاتم مفقود قبل 25 عامًا

أدى انفجار أنبوب في غرفة ميكانيكية في ألبرتا، كندا، داخل منزل الزوجين إلى اكتشاف خاتم فقده أحد السكان السابقين قبل حوالي 25 عامًا.

قال روب وشانون بابي ، اللذان انتقلا إلى منزلهما في حي ميديسن هات في جنوب شرق هيل منذ حوالي عام، إنهما كانا يقومان بجولة لزيارة أفراد الأسرة عندما اكتشفا الأنبوب المسرب.

قال روب بابي لصحيفة “ميديسين هات نيوز”: “وصلنا إلى الغرفة الميكانيكية، وكان كل شيء مبتلًا، لم يكن لدي أدنى فكرة عما يحدث”.

وأضاف: “سرعان ما رأينا أن آخر قطعة من أنبوب الحديد الزهر الأفقي في المنزل قد انقسمت، فقررت إزالة الأنبوب للتحقق”.

وأردف: “نظرت إلى الداخل ، وأقسمت أن بإمكاني رؤية الخاتم أمسكت بمفك براغي مسطح الرأس وأخرجته.

كان الخاتم بالفعل خاتمًا من الذهب عيار 10 قراريط.

قال روب بابي إن جويل تشامبرز ، حفيد الزوجين اللذين اشتريا منزلهما قبل 70 عامًا، يعيش الآن على مسافة شارع من منزلهما، لذلك اتصلوا به.

وأضاف: “لقد أرسلت صورًا لجويل وأرسلها إلى مجموعة دردشة عائلية، وكانوا قادرين على وصف الخاتم بشكل مثالي ، حتى دون رؤيته نظيفًا”.

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