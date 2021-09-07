سامسونج تنوي إطلاق هاتف جالكسي M52 5G خلال منتصف سبتمبر – هل هو أقوى هواتف الفئة المتوسطة؟

خلال الأشهر القليلة الماضية أطلقت شركة سامسونج العديد من هواتف الفئة المتوسطة، ويبدو أن هناك المزيد منها قادم قريباً في الطريق. فبعد الكشف عن هاتف جالكسي M32 5G الأسبوع الماضي، تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف جالكسي M52 5G خلال وقت قريبا.

تشير التسريبات إلى أنه من المحتمل إطلاق الهاتف المرتقب بحلول نهاية شهر سبتمبر الحالي، خاصة وبعد ظهوره على منصة GeekBench المتخصصة في قياس أداء الهواتف الذكية وتم الكشف عن تفاصيل معالج الهاتف.

بناءً على التفاصيل التي ذكرتها منصة GeekBench فإن هاتف جالكسي M52 5G يحتوي على معالج من كوالكم ثماني النوى، أربعة نوى منهما بسرعة 2.4GHz، بينما الأربعة نوى الأخرين بسرعة 1.8GHz. العديد من التسريبات التي حصلنا عليها مؤخراً كانت تشير إلى أن هناك احتمالية بأن يكون هذا المعالج هو طراز Snapdragon 778 5G SoC.

الغريب في الأمر أن شريحة Snapdragon 778G 5G تحتوي على نواة واحدة بسرعة 2.4Ghz وثلاثة نوى بسرعة 2.2GHz وأربعة نوى أخرين بتردد 1.9Ghz، لذا هناك قليل من الالتباس في الوقت الحالي حول نوع الشريحة بالضبط المستخدمة في هاتف M52 5G.

في نفس الوقت أشارت منصة GeekBench خلال عملية قياس الأداء أن هاتف جالكسي M52 5G يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، في حين أن جميع التسريبات التي حصلنا عليها في الماضي كانت تشير إلى كونها بحجم 6 جيجابايت فقط. على كل حال سيعمل الهاتف الجديد بنظام أندرويد 11 ومن المتوقع أن يأتي بواجهة مستخدم One Ui 3.1.

بدون شك سيكون هاتف جالكسي M52 5G هو أقوى هاتف من شركة سامسونج في الفئة المتوسطة، وبالطبع هذا بفضل شريحة المعالجة المتطورة التي يحتوي عليها بجانب ذاكرة الوصول العشوائي الضخمة التي لا زلنا غير متأكدين من سعتها الحقيقية ما إذا كانت 6 أو 8 جيجابايت.

بقية المواصفات تشتمل على شاشة ضخمة قياس 6.7 بوصة بلوحة عرض مذهلة Super AMOLED ودقة +FHD ومعدل تحديث عالي سرعته 120Hz. ومن المحتمل أن يأتي بخيارات عديدة في سعة التخزين والتي قد تصل حتى 128 جيجابايت.

تشير الشائعات إلى احتمالية احتواؤه على نفس مصفوفة الكاميرا المتواجدة في هاتف جالكسي A52. مما يعني أن الكاميرا الرئيسية سيتكون بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا العٌمق بدقة 5 ميجابيكسل. بالنسبة لكاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابيكسل.

في الحقيقة ليس لدينا أي معلومات مؤكدة حول موعد الإطلاق الرسمي، ولكن نعتقد أننا سنحصل على تفاصيل كثيرة بخصوص السعر وموعد الإطلاق خلال الأسابيع المقبلة.