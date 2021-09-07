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حديقة حيوانات فلوريدا تُعالج أصغر خروف بحر بعد إنقاذه

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت حديقة حيوانات في فلوريدا أن خروف البحر الذي يبلغ وزنه 44 رطلاً والذي يعتني به موظفو المنشأة هو أصغر خروف البحر يتيم يعالج في حديقة الحيوان على الإطلاق.

قالت حديقة حيوان ZooTampa في Lowry Park في منشور على “فيس بوك” إنه تم العثور على خروف البحر في خليج المكسيك في مقاطعة ساراسوتا وتم إنقاذه من قبل Mote Marine Laboratory وموظفي الإغاثة والمسؤولين الميدانيين التابعين للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية.

وقالت حديقة الحيوان إن خروف البحر يزن 44 رطلاً فقط ، مما يجعله “أصغر حيوان يتيم تم إنقاذه قبل علاجه”.

وأضافت أن خروف البحر بدأت حالته تتحسن تحت المراقبة والعناية الدقيقة من قبل فريق رعاية الحيوانات والفريق البيطري.

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قناة 218 الليبية

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