فتاة تحطّم رقميْن قياسييْن في القفز المظلي الداخلي باليابان

حطمت إحدى عشاق القفز المظلي الداخلي، تبلغ من العمر 13 عامًا، في اليابان، رقميْن قياسييْن في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لدورانه في نفق الرياح.

فويوكي كونو، التي اشتعل شغفها بالقفز بالمظلات في الأماكن المغلقة أثناء دراستها في الخارج في أستراليا في عام 2018؛ حطمت الأرقام القياسية لأكبر عدد لفات الانقسام الأمامي في دقيقة واحدة وأكثر من 360 لفة أفقية في دقيقة واحدة في مركز القفز المظلي الداخلي في سايتاما، اليابان.

تمكنت كونو من تنفيذ 78 لفة أمامية في دقيقة واحدة ، و 60 لفة أفقية في الوقت المخصص.

وقالت إن هذه النجاحات كانت نتيجة ما يقرب من ثلاثة أشهر من التدريب والممارسة.

وأضافت كونو لموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية: “كررت الحركة مرارًا وتكرارًا لأتجاوز الحد المسموح به”.

وأردفت: “نظرًا لأن الرياح تهب من الأسفل إلى الأعلى ، فإن خللًا طفيفًا في الموضع يمكن أن يؤدي إلى عدم اتزاني بسهولة، يمكنك الخروج بسهولة من المركز ، وقد تصطدم بالحائط إذا لم تكن حريصًا”.

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