بلاغات عن رائحة غامضة في مجمعات أوهايو.. والسبب بحيرة إيري

قال رجال الإطفاء ومسؤولو المرافق في أوهايو إن رائحة غامضة تشبه الغاز الطبيعي تم الإبلاغ عنها في العديد من المجمعات، اتضح لاحقًا أنها كانت نتيجة حدوث انقلاب داخل مياه بحيرة إيري.

وقالت إدارة إطفاء ويلويك إنها وأقسام أخرى في المجمعات الواقعة على ضفاف البحيرة تلقت حوالي 60 مكالمة من السكان أبلغوا عن رائحة تشبه برائحة الغاز الطبيعي.

تلقت أقسام مكافحة الحرائق في إيستليك وويلوبي ومينتور ومينتور أون ذا ليك، مكالمات مماثلة.

استجاب رجال الإطفاء وتوجهوا إلى المواقع وقرروا عدم حدوث تسرب للغاز الطبيعي في المناطق المتضررة.

قال متحدث باسم بعض الجهات المسؤولة إن المحققين قرروا أن الرائحة كانت على الأرجح نتيجة انقلاب مياه البحيرة، الذي ينتج عن الرياح القوية التي تسببت في انجراف المادة السائلة من قاع بحيرة إيري إلى السطح.

وقالت ماري جورمان ، عالمة الأحياء في إدارة الموارد الطبيعية في ولاية أوهايو ، إن انقلاب البحيرة ليس نادرًا، لكن من غير المعتاد أن يحدث ذلك بالقرب من الشاطئ.

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