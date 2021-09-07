6 حيل في تطبيق المنبه الخاص بجوجل ستعرفها لأول مرة

الكثير من بيننا لا يعلم الكثير عن تطبيق المنبه الخاص بجوجل. في الواقع، قد يبدو للوهلة الأولى أنه تطبيق قياسي وعادي جداً وقد يكون معظمنا لا يستخدمه أساساً. ولكن من خلال تجربتي الشخصية لهذا التطبيق شعرت بالذهول لما يمكنني فعله من خلاله.

الأمر أكثر من مجرد تطبيق لعرض الساعة. ولذلك قررت أن أشارككم تجربتي ونستعرض لكم من خلال هذا المقال 6 حيل في تطبيق المنبه أو يمكنك القول 6 استخدامات مفيدة ونافعة جداً لتطبيق الساعة الخاص بجوجل. فهيا بنا لنتعرف عليها سوياً.

1- يمكنك اختيار أغاني كجرس للتنبيهات

إذا كانت لديك أغاني مُفضلة على خدمات بث مثل Spotify أو يوتيوب ميوزيك أو باندورا، ولكن لابد أن تكون هذه الأغاني مُثبتة على هاتفك أولاً وبهذا الشكل يمكنك بسهولة شديدة ضبطها لكي تكون منبه افتراضي على هاتفك. فقط قم بتشغيل تطبيق الساعة ثم انتقل إلى قسم المنبه من أسفل اليمين.

وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة السهم الصغير أسفل ساعة المنبه وستجد في الأعلى قائمة رنين النغمات والأغاني المتواجدة لديك على Spotify ويوتيوب ميوزيك وغيرها.

2- تخصيص إعدادات المنبه

ربما جميعنا يعتمد على أزرار الصوت من أجل إسكات صوت المنبه، وهي في الحقيقة ميزة جيدة ولكنها ليست متواجدة في جميع هواتف الاندرويد. إذا ما هو رأيكم أن نقوم بتخصيص إعدادات المنبه بشكل احترافي من خلال تطبيق الساعة؟ والآن توجه إلى شاشة المنبه الرئيسية ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية من أقصى اليسار واختار من القائمة الاعدادات.

والآن قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى قسم “المنبهات” وسوف تحصل على ميزة التغيير إلى الوضع الصمت بعد قترة معينة من تفعيل المنبه وتعيين مدة الغفوة بين كل تنبيه والتنبيه التالي وتغيير مستوى صوت المنبه. أيضاً بعد ذلك سوف تجد ميزة الاستيقاظ اللطيف التي يمكنك من خلالها ضبط زيادة مستوى الصوت تدريجياً حتى الاستيقاظ

3- تتبع حالة النوم

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ربما تتساءل كيف يمكن لتطبيق الساعة من جوجل تتبع حالة نومك على الرغم أنه ليس تطبيق لتتبع اللياقة البدنية وما إلى ذلك. ببساطة شديدة هذا التطبيق يعمل على تقدير الأوقات الزمنية التي يظل فيها الهاتف في غرفة مظلمة ودون استخدام الشاشة لفترات زمنية طويلة. بالتأكيد هي لن تكون دقيقة بالنسبة لشخص رياضي أو شخص يعاني من مشاكل مزعجة في النوم، ولكنها قد تكون ميزة كافية للأشخاص العاديين.

ولكي تبدأ في استخدام هذه الميزة انقر من أسفل الواجهة الرئيسية للتطبيق على ميزة “وقت النوم” ثم انقر على البدء. والآن قم بالسماح للتطبيق بمراقبة حالة نومك وضبط أوقات النوم والاستيقاظ وهذا هو كل شيء. في الصباح التالي سوف تحصل على مخطط رسم بياني يوضح لك حالة نومك والفترات المتقطعة التي استيقظت بها واستخدمت بها الهاتف وما إلى ذلك.

4- كتم صوت الهاتف تلقائياً أثناء الشحن

إذا كنت لا تشحن هاتفك إلا أثناء وقت النوم فقد تكون فكرة جيدة للاعتماد على ميزة كتم صوت الهاتف تلقائياً حتى لا تنزعج من أصوات الرنين. هذه الميزة تتطلب أولاً أن تقوم بضبط منبه وقت النوم من داخل التطبيق. قم بالتوجه إلى خيار “وقت النوم” واضبط وقت النوم ووقت الاستيقاظ حسب رغبتك.

ثم من داخل الجدول الزمني قم بالنقر فوق “وضع النوم” ثم قم بتفعيل ميزة “أثناء الشحن في وقت النوم”. وسوف تلاحظ تلقائياً أن ميزة وضع دعم الإزعاج أصبحت قيد التفعيل لوضع النوم.

5- تشغيل أصوات لمساعدتك في الحصول على نوم أفضل

هذا التطبيق هو حل سحري لأولئك الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في النوم، وهذا عن طريق تشغيل أصوات محددة سوف تساعدك على الاسترخاء والتأمل قبل النوم. من خلال نافذة “وقت النوم” انقر فوق اختيار أصوات النوم وبعد ذلك قم بتحديد الأصوات التي ترغب بها سواء كانت أصوات التأمل أو موج البحر أو الفضاء السحيق.

أما إذا كنت تمتلك مسارات وأغاني موسيقية هادئة على Spotify أو يوتيوب ميوزيك، فيمكنك أيضاً إضافتها لتصبح هي بديل للأصوات الافتراضية. بالتأكيد ستكون قادراً على تخصيص الفترة الزمنية لكي تتوقف الأصوات بعد الوصول إليها والتي تمتد من 10 دقائق وحتى ساعة واحدة.

6- تتبع الأحداث القادمة

حتى تطبيق الساعة من جوجل قادر على تذكيرك بجميع مواعيدك الهامة القادمة التي قمت بتدوينها في تقويم الهاتف. كل ما عليك فعله هو أن تعطي السماح لتطبيق الساعة ميزة الوصول إلى تطبيق تقويم جوجل، ثم ربط تطبيق التقويم بتطبيق الساعة وسوف تجد جميع الأحداث القادمة على تقويم جوجل بداخل تطبيق الساعة أيضاً.