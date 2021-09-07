أفضل 3 هواتف بنظام اندرويد لعام 2021 مع دليلك للشراء بسعر مميز

طوال الوقت يتم تقديم هواتف ذكية جديدة خاصة عندما يتعلق الأمر بالعالم الخاص بالهواتف الذكية التي تعمل بواسطة نظام التشغيل الشهير أندرويد، لا شك أن هواتف الأيفون والتي تدعم نظام تشغيل خاص بها تحتل المركز الأول من حيث الشهرة عالميًا، لكن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الخاص بشركة جوجل للجوالات توفر مجموعة كبيرة من الخيارات وفي الأغلب تكون ذات إمكانيات أفضل بكثير وبنفس السعر تقريبًا.

بداية عام 2021 جلبت لنا بالفعل العديد من الهواتف الهائلة والتي تتميز بمواصفات قياسية لم نرى مثلها من قبل في أي مكان، نأتي أولًا بهاتف سامسونج جالاكسي S21 وتاليًا هاتف شاومي Mi 11 واللذان يمتلكان حب كبير بين المستخدمين حول العالم منذ الإعلان عنهما في نهاية العام الماضي، كما تواجد الكثير من المفاجأت الرائعة في عالم الهواتف الذكية مثال على ذلك هاتف ريلمي GT، سنقوم من خلال هذا المقال من تقديم أفضل الخيارات التي صدرت لهذا العام وأهم المميزات التي يتمتع بها كل هاتف.

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أفضل 3 هواتف ذكية بنظام اندرويد لعام 2021

1- هاتف سامسونج جالاكسي S 21 الترا

الهاتف الأفضل بلا منازع من شركة سامسونج حتى الآن مع شكله اللامع الكبير والذي يتم تقديمه بألوان مسطحة والمليئة بالروعة إضافة إلى الشكل المستطيلي الدائري ذات اللون الأسود والذي يحيط بالكاميرا من الحواف والذي تبدو كـ فكرة رائعة للغاية من مصممي شركة سامسونج وهو ما جلب مظهر أكثر حدة وجمالًا ويُوفر ثقة كبيرة لـ حامل هذا الهاتف المميز أينما ذهب، يتمتع الهاتف بمواصفات خيالية سنتعرف عليها الآن.

الكاميرا هي الأفضل حتى الآن من شركة سامسونج مع دقة متناهية 108 ميجابكسل مدعومة بعدسات فائقة السرعة و عدستين تقريب بمستويات تكبير مختلفة، توفر الشاشة بحجم واسع مقاس 6.8 بوصة بدقة WQHD عالية الوضوح مع معدل تحديث قابل للتكيف يصل إلى 120 هرتز كما يدعم الهاتف قلم S-Pen الجديد الهاتف سامسونج جالاكسي S21 الترا بالكامل قطعة فنية رائعة للغاية.

2- هاتف أوبو فايند X3 برو

قد تعرف شركة اوبو كـ شركة مرتبطة بشكل غير واضح للعلن مع شركة وان بلس ولكنها أصبحت مؤخرًا رائدة في عالم تصنيع الهواتف الذكية في الصين، حيث أنها المستفيد الأول من انخفاض المبيعات الخاصة بشركة هواوي حتى في الاسواق المحلية على هذا النحو يعُعد هاتف أوبو فايند اكس برو الرائد الجديد هاتفًا مهمًا للشركة مما يوفر فرصة ذهبية لترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في عالم الهواتف الذكية المتميزة، هذه المرة لا تحتفظ شركة ابوبو بالهاتف داخل الصين حيث لا تزال الشركة تبيع الهواتف الخاصة بها في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يوجد العديد من الطُرز العالمية التي تعمل بخدمات جوجل في المملكة المتحدة.

الهاتف يأتي بـ شاشة بحجم 6.7 بوصة وبدقة QHD ومعدل تحديث 120 هرتز حيث تُعد الشاشة من أفضل شاشات العرض في أي هاتف ذكي في الوقت الحالي، وتدعمها شركة أوبو بشاحن لاسلكي بقدرة 65 واط لاسلكي وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير وكاميرا من الدرجة الأولى تحتوي على مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل على كلًا من الجهتين للهاتف إضافة إلى العدسات الرئيسية والفائقة الاتساع.

هاتف أوبو فايند X3 برو لا يحتوي على عدسات زوم تعمل كمنظار في التقريب بهذا الهاتف ضعيف للغاية 2X لكن شركة أوبو قامت بإضافة عدسات صغيرة جديدة قادرة على التقاط صور مقربة فائقة الدقة، هذا ليس الشيء الوحيد الغريب في الهاتف لأن التصميم نفسة فريد للغاية بفضل وحدة الكاميرا المنحدرة بسلاسة والمندمجة في زجاج جسم الهاتف، كما يدعم الهاتف المميز ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت ومساحة تخزين 512 جيجا بايت إضافة إلى معالج قوي سناب دراجون 888 الجديد كليًا.

3- هاتف شاومي Mi 11

هاتف أخر مقنع يتم تقديمه من قِبل شركة شاومي مع مواصفات داخلية رائعة مقترنة بتصميم مميز تم صقله إلى نقطة الإنطلاق لـ جميع المستخدمين حول العالم، تعد عائلة شاومي Mi 11 جزءًا من سلسلة هواتف Mi الصينية الرائدة حيث تم إطلاق هذه الهواتف عادة بشكل مبكر من كل عام، بالرغم من إرتفاع الأسعار الذي نراه جميعًا بشكل ملحوظ إلأ أن شركة شاومي جعلته يستحق هذا العناء من خلال إضافة الكثير من المميزات تدريجًيا، هذا الهاتف الرائع تم وصفه بالعديد من الألقاب التي تبين مدى روعته، منها وصف رئيس شركة هواوي التنفيذي بأنه ” جذاب “.

يعد هاتف شاومي Mi 11 ذات أداء قوي كما أنه الأقوى في السلسلة مع المعالج المميز للغاية سناب دراجون 888 والذي يأتي مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة تٌقدر بـ 8 جيجا بايت ومساحة تخزين كبيرة، الشاشة رائعة للغاية مع معدل تحديث 120 هرتز وجودة WQHD إضافة إلى أن الشاشة تأتي من نوع أمولد رباعية المنحنى، كما أنه توجد كاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل وقدرة شحن سريع 55 واط.

دليل الشراء لأفضل الهواتف الذكية الأندرويد في عام 2021

خلال العام الواحد لا يمكنك الاختيار إلا من بين عدد قليل من الهواتف الذكية الخاصة بشركة أبل ولكن يوجد وفرة في الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل اندرويد، حيث تأتي مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة في مختلفة أرجاء العالم والتي تقوم بتصنيع هواتف بجميع الأنواع والأشكال والأحجام والألوان ولكل منها نقاط تميزها عن الأخرى سواء كان تصميمًا أنيقًا أم أنها مقاومة للماء أو شاشة ضخمة أو يحتوي الهاتف على عدد كبير من الكاميرات كما يمكنك العثور على كل هذه المواصفات في هاتف واحد.

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