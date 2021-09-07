كشف المزيد من التفاصيل حول نظارة ابل الذكية للواقع الافتراضي والمعزز!

من فترة طويلة والأخبار والشائعات تتناثر في الشبكات والمواقع الإخبارية حول نية ابل الإعلان عن نظارات تعمل بالواقع الافتراضي VR أو الواقع المعزز AR. تقرير جديد لموقع The Information كشف عن أشياء جديدة حول ذلك المنتج المنتظر.

الاعتماد على الايفون والايباد من أجل المعالجة

ابل سوف تقوم بتصميم معالج خاص للنظارة الذكية لكنه قد يفتقد بعض المزايا الرئيسية في معالجاتها مثل عدم القدرة على المعالجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

سوف يتكفل المعالج الموجود في نظارة ابل بإرسال واستقبال البيانات لاسلكياً، وضغط / فك ضغط الفيديو ما يعني ضمنياً أن المعالجة الرئيسية للبيانات سوف تتم خارج الجهاز بالاعتماد على الايفون أو الايباد القريب.

أما عن أسباب ذلك، فهو توفير الطاقة وبالتالي رفع عمر البطارية إلى أقصى قدر ممكن. هذا الأمر يذكرنا بساعة ابل الأولى التي كانت تعتمد على الايفون في معالجة بعض الأشياء قبل أن تتمكن ابل لاحقاً من تنفيذ كافة العمليات عليها.

نظارة ابل الذكية سوف تعتمد على معالج رئيسي CPU ومعالج رسوميات GPU خاص بها لكن قد يكون ذلك فقط من أجل إجراء المهام الأساسية في حين أن الاعتماد الأساسي سيكون على الايفون والايباد.

يمكن النظر إلى نظارة ابل القادمة بأنها ستكون إكسسوار أو ملحق للايفون مع قدرات خاصة بالواقع الافتراضي والمعزز AR / VR معاً، وسيتم إضافة عدسات وحساسات كبيرة من أجل التقاط صور عالية الجودة من أجل عملية المعالجة.

التقرير الجديد يفيد بأن ابل لا زالت في عملية تطوير النظارات، وأن الإطلاق الرسمي سيكون بحلول عام 2023 على الأرجح في حين تفيد تقارير أخرى أن ذلك سيكون في عام 2025.

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