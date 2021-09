«آبل» تُعلن عن أجهزتها الجديدة في 14 سبتمبر

أعلنت شركة آبل أن حدث الخريف القادم الكبير يعقد يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، حيث أرسلت دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور حدثها السنوي.

ومن المتوقع أن تُطلق الشركة أجهزة iPhone جديدة، وأن تُطلق أيضًا طرزًا جديدا من Apple Watch و AirPods.

وتُصدر Apple ساعات Apple على أساس سنوي ومن المقرر أن تخضع AirPods للمراجعة منذ إصدار آخر تحديث في عام 2019.

وسيتم بث إطلاق Apple على موقع الويب الخاص بها، حيث تُعلن شركة Apple عادةً عن أجهزة iPhone الجديدة في سبتمبر.

ولكن في العام الماضي، وبسبب الوباء، أعلنت شركة Apple عن iPhone 12 في أكتوبر، وتم استخدام حدث سبتمبر بدلاً من ذلك للكشف عن Apple Watch Series 6 و Apple Watch SE وأجهزة iPad الجديدة وخدمة اشتراك فئة تمارين البث ومجموعة من خدمات Apple الأخرى تسمى Apple One.

وسيكون الحدث، الذي يحمل شعار California Streaming، حدثًا افتراضيًا آخر يتم بثه من مقر الشركة المسمى آبل بارك Apple Park.

وتعلن الشركة عادةً عن هواتف آيفون الجديدة لهذا العام في حدث الخريف، ومن المتوقع أن يُطلق على هواتف هذا العام اسم آيفون 13.

ويبدو أن السلسلة الجديدة من الهواتف قد تكون بنفس أحجام آيفون 12، ولكن الميزة الرئيسية لبعض النماذج قد تكون في الشاشات ذات معدل التحديث العالي، بحسب ما أفاد موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

ويعني ذلك جلب التقنية التي كانت متوفرة عبر العديد من هواتف أندرويد إلى آيفون، ومن المتوقع أيضًا أن تحتوي الهواتف الجديدة على نتوء شاشة أصغر وكاميرات محسّنة.

وإذا كشفت الشركة عن تشكيلة هواتف آيفون التالية كما هو متوقع، فمن المرجح أن الشركة تشارك أيضًا تاريخ إصدار iOS 15.

ومن المعروف في الوقت الحالي أن إحدى أكبر ميزات النظام التشغيلي الجديد، SharePlay، لن يتم تضمينها في الإصدار العام الأولي.

ولدى الشركة العديد من المشاريع الأخرى قيد التطوير التي يمكن أن تظهر في هذا الحدث أيضًا.

ويُشاع أن ساعة الشركة الذكية التالية، التي يقال أنها تسمى Apple Watch Series 7، لديها تصميم جديد مع حواف مسطحة وشاشات أكبر بقياس 41 مليمتر و 45 مليمتر، أي بزيادة 1 مليمتر بالمقارنة مع Apple Watch Series 6.

وقد يكون لسماعات AirPods القادمة تصميم جديد يأخذ تلميحات من AirPods Pro، ويُشاع أيضًا أن جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 14 إنش و 16 إنش والمجهز بشرائح الشركة المصممة خصيصًا وفتحة بطاقة SD في الطريق.

ويصل الحدث بعد أسابيع قليلة صعبة على آبل، إذ أجلت الشركة ميزات حماية الطفل المثيرة للجدل بعد انتقادات شديدة من خبراء الخصوصية والأمن.

وأعلنت الشركة عن عدد من التغييرات الأخيرة في سياسة متجر التطبيقات. وذلك بالرغم من أنها تعالج مخاوف المطورين بشكل معتدل.

ومع التشريعات المقترحة في العديد من البلدان، وزيادة التدقيق التنظيمي، والحكم الذي يلوح في الأفق في محاكمة Epic Games ضدها، فقد نكون على شفا تغييرات عميقة في الطريقة التي تعمل بها العملاقة الأمريكية.

