رسمياً – الإعلان عن هواتف ايفون 13 يوم 14 سبتمبر المقبل – إليك التفاصيل!

أعلنت ابل رسمياً أنها بصدد إقامة مؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر المقبل على مسرح ستيف جوبز في مقر الشركة “ابل بارك” بولاية كاليفورنيا وذلك للإعلان عن منتجات جديدة أهمها سلسلة ايفون 13.

مثل العام الماضي، سيتم بث المؤتمر كاملاً مسجلاً عبر الإنترنت ولن يتم دعوة صحفيين لنقل وقائع المؤتمر كما كان الحال في السنوات السابقة.

مؤتمر ابل سوف يكون مساء الثلاثاء 14 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة (السابعة بتوقيت القاهرة، أو التاسعة بتوقيت أبوظبي، أو السادسة بتوقيت دول المغرب العربي).

آبل سوف تبث مؤتمرها بشكل مباشر على يوتيوب وهذا سوف يسهل على المشاهدين متابعة المؤتمر بصورة حية أولاً باول (المؤتمر سوف يبث باللغة الإنجليزية).

أبرز ما سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر ابل القادم – سبتمبر 2021

هواتف ايفون 13

هذا أمر مؤكد لا شك فيه، ابل كل عام لا تتأخر عن إطلاق السلسلة الجديدة السنوية من هواتف الايفون، وفي هذا العام سيكون لدينا هواتف ايفون 13.

هواتف ايفون 13 سوف تأتي تقريباً بنفس تصميم هواتف ايفون 12 مع تحسينات داخلية تشمل تطوير المعالج والكاميرا والشاشة فضلاً عن شبكات الجيل الخامس.

الجيل السابع من ساعة ابل

الجيل السابع من ساعة ابل سوف يتم الكشف عنه بالتوازي مع الإعلان عن هواتف ايفون 13. ساعة ابل القادمة من المتوقع أن تأتي بتصميم جديد حيث ستكون الشاشة مسطحة والجوانب مستوية، أي تقريباً بنفس فلسفة التصميم التي رأيناها في هواتف ايفون 12.

ابل أيضاً سوف تحضر مزايا جديدة لمشتركي خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness Plus لتحفيزهم على ممارسة الجري والمشي وكذلك الاسترخاء من خلال جلسات التأمل الصوتية.

سماعات AirPods 3

ابل سوف تكشف كذلك عن الجيل الثالث من سماعات الآير بودز AirPods 3 والتي سوف تشهد أول تعديل في التصميم منذ إطلاقها في عام 2016 ليشمل الجزء الداخلي في الأذن وتقليل حجم الجزء البارز للسماعة.

أجهزة الايباد الجديدة

محبو أجهزة الايباد سوف يكونون أيضاً مع موعد مع أجهزة ايباد جديدة تشمل الجيل السادس من الايباد ميني iPad Mini 6 الذي سيعمل بمعالج ابل A15 القادم، كما ستقوم ابل أيضاً بالكشف عن الجيل التاسع من جهاز الايباد الأرخص ثمناً iPad 9.