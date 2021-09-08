هل نرى شاحن ماجسيف MagSafe جديد مع هواتف ايفون 13 ؟

هواتف ايفون 13 سوف يتم الإعلان عنها رسمياً يوم 14 سبتمبر المقبل في مؤتمر ابل الرسمي لكن هذا المؤتمر لن يقتصر على هواتف الايفون الجديدة بل سيشمل أشياء أخرى كشاحن ماجسيف MagSafe جديد!

التقارير الصحفية تتحدث عن قيام لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC بالموافقة على شاحن جديد لأبل بتقنية ماجسيف MagSafe التي كشفت عنها لأول مرة العام الماضي مع هواتف ايفون 13.

تقنية ماجسيف MagSafe توجد في هواتف ايفون 12 وتعتمد على حلقة مغناطيسية في الجهة الخلفية للايفون وأخرى في الإكسسوار أو الملحق وعندما يقتربان من بعضهما البعض يلتصقان مغناطيسياً.

هذا قد لا يكون فقط شاحن جديد بل سلسلة جديدة من إكسسوارات ماجسيف MagSafe والتي تشمل الشواحن والمحافظ وغطاءات الحماية وغير ذلك.

هذه الإكسسوارات الجديدة سوف تعمل مع هواتف ايفون 12 بالإضافة إلى هواتف ايفون 13 الجديدة بدون مشاكل في التوافق على الأرجح.

ما الذي نتتظره من شواحن ماجسيف MagSafe الجديدة؟

الإصدارات الجديدة من إكسسوارات وملحقات ماجسيف MagSafe يتوقع أن تحل بعض المشكلات التي واجهها المستخدمون مع الجيل الأول منها التي صدر بالتوازي مع هواتف ايفون 12.

من تلك المشاكل في شواحن ماجسيف بطء عملية الشحن اللاسلكي مقارنة بغيرها من الشواحن اللاسلكية الأخرى، وكذلك ضعف الاتصال المغناطيسي بينها وبين هواتف الايفون وسهولة انفصالها، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة قليلاً عند الشحن.

الإعلان عن هواتف ايفون 13 سيتم يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بالإضافة إلى ساعة ابل الذكية بجيلها السابع، وسماعات الآيربودز AirPods 3، وأجهزة ايباد جديدة.