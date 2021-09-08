هواتف أوبو – واجهة Color OS 12 المستندة على اندرويد 12 قادمة خلال نهاية سبتمبر

كان من المتوقع أن تعلن شركة أوبو – Oppo عن تفاصيل واجهة Color OS 12 المستندة على نظام أندرويد 12 اليوم، ولكن بدلاً من ذلك أعطت الشركة جدولاً زمنياً جديداً لوقت توقع الإعلان عن الواجهة الجديدة.

قدمت شركة أوبو على صفحتها الرسمية على موقع Weibo الصيني إعلان أشارت فيه إلى أن واجهة Color OS 12 سوف تصدر في وقت ما من منتصف إلى أواخر شهر سبتمبر. في الواقع هذه أخبار جيدة جداً، لأن هذا يعني أن إصدار نظام أندرويد 12 أصبح قريب جداً من موعد الإطلاق الرسمي.

في وقت سابق كانت قد كشفت شركة أوبو أن إصدار Color OS 12 سيكون متاحاً بالتحديد يوم 13 سبتمبر من عام 2021 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الصين، هذا يعني يوم 12 سبتمبر في العديد من البلدان الأخرى في تمام الساعة 3:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

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ولكن بعد الإعلان الأخير على موقع Weibo نعتقد أن الشركة تراجعت عن الجدول الزمني السابق، مما يعني أنه من المحتمل أن يتأخر الإعلان حتى نهاية شهر سبتمبر. على كل حال نتوقع أن نسمع المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الواجهة الجديدة المستندة على نظام أندرويد 12 خلال الأيام القليلة القادمة.

لحسن الحظ، خلال انتظارنا حتى يحين هذا الموعد، أصدرت شركة Oppo العديد من الخلفيات الجديدة القادمة لواجهة Color OS 12 وهم بالضبط 9 خلفيات جديدة رائعة. يمكنك عرضها وتنزيلها بالضغط على زر تحميل أسفل الصفحة.