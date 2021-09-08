وفاة وزير روسي إثر حادث خلال تدريب في القطب الشمالي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الطوارئ قولها، اليوم الأربعاء، إن وزير الطوارئ الروسي يفغيني زينيتشيف توفي خلال تدريب في القطب الشمالي.

وذكرت أن المسؤول، البالغ من العمر 55 عامًا ، والذي كان يترأس وزارة الطوارئ رفيعة المستوى منذ 2018 ، توفي أثناء إنقاذ حياة شخص ما، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها: توفي “زينيتشيف” بشكل مأساوي أثناء قيامه بواجباته الرسمية خلال التدريبات المشتركة بين الإدارات لمنع حدوث أزمات في القطب الشمالي وإنقاذ حياة شخص ما”.

وقالت الوزارة، في بيانٍ في وقت سابق يوم الأربعاء، إن “زينيتشيف” كان في القطب الشمالي للإشراف على تدريبات واسعة النطاق وزار موقع بناء محطة إطفاء جديدة في نوريلسك بالإضافة إلى فريق بحث وإنقاذ في المنطقة.

قبل أن يصبح وزيرًا؛ شغل “زينيتشيف” عددًا من الوظائف بما في ذلك منصب نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي السابق ولفترة وجيزة بصفته حاكمًا إقليميًا بالنيابة لكالينينجراد.

يُعتقد أنه كان ذات يوم أحد حراس الأمن للرئيس فلاديمير بوتين.

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