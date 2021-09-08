سامسونج تجلب مستشعرات كبيرة بدقة 576 ميجابيكسل بحلول عام 2025

يبدو أن شركة سامسونج تريد أن تشعل حرب الميجابيكسل في عالم صناعة كاميرات الهواتف الذكية، وربما هذا الأمر بات واضحاً من خلال إعلانها مؤخراً عن مستشعرات IsoCell HP1 و ISOCell GN5 اللذان يتمتعان بدقة 200 ميجابيكسل. ولكن سامسونج لن تتوقف فقط عند هذا الحد.

حيث أعلنت الشركة في وقت سابق خلال العام الماضي أنها تعمل بالفعل على مستشعرات استثنائية بدقة 600 ميجابيكسل، ومن الواضح أننا أصبحنا على بُعد سنوات قليلة من رؤية هذه المستشعرات.

وبناءً على الوثيقة التي تم تقديمها في مؤتمر SEMI Europe Summit من قِبل شركة سامسونج، أن الشركة تخطط بالفعل لإطلاق مستشعرات كاميرا بدقة 576 ميجابيكسل بحلول عام 2025. بالطبع لا تزال هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال غير واضحة حول هذه المستشعرات الجديدة، مع ضرورة التنويه على أن شركة سامسونج خصصت من قبل دقة 500 ميجابيكسل على كونها الدقة الموازية لقدرات العين البشرية.

ولكن دعونا نتريث قليلاً وألا تأخذنا الحماسة تجاه مستشعرات 600 ميجابيكسل. فمن المتوقع أيضاً أن تكون خطط سامسونج تجاه هذه المستعرات الكبيرة لتطبيقها في مجال صناعة السيارات والواقع الافتراضي والطائرات بدون طيار فقط. هذا لا يعني أننا لن نرى هذه المستشعرات في المستقبل على الهواتف الذكية. خاصة وأننا كنا نعتقد في الماضية أن مستشعر IsoCell HP1 صاحب دقة 200 ميجابيكسل لن يأتي لعالم الهواتف الذكية خلال أي وقت قريب، ولكنه أصبح حقيقة وواقع مفروض.

ومن أجل التفوق على جميع منافسيها وتحقيق غايتها التي تسعى إلى تحقيقها، توصلت بالفعل شركة سامسونج إلى إمكانية توفير هذه المستشعرات الكبيرة من أجل الهواتف الذكية في عصرنا الحالي. ومن المتوقع أن تجلب هذه المستشعرات المتطورة العديد من المزايا الاحترافية لقدرات الكاميرا.

ولكن عند الحديث عن مستشعرات بدقة 600 ميجابيكسل، فبكل تأكيد ستكون هناك عقبات وتحديات كثيرة أمام شرائح المعالجة نفسها والتي ينبغي أن تتغلب عليها من أجل الحصول على هذه الكاميرات الضخمة في المستقبل القريب على الهواتف الذكية.

على كل حال لا يزال أمامنا 4 سنوات تقريباً حتى نشهد انطلاقة مستشعر بدقة 576 ميجابيكسل من العملاق الكوري. وبكل تأكيد جميعنا متحمس لرؤية مستشعر كبير مثل هذا على الهواتف الذكية.