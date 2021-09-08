طرق تساعدك في التغلب على آلام القدم ومسمار الكعب

عرّفت الجمعية الألمانية لطب العظام مسمار الكعب بنتوء يظهر في عظم الكعب بسبب الترسبات الجيرية.

وأشارت لأنّ هذا المسمار يظهر بسبب تشوهات القدم كالقدم المسطحة أو المقوسة، بالإضافة للتحميل الخاطئ على القدم لفترة طويلة، وممارسة الرياضة على جانب واحد من الجسم والعضلات غير المدربة في منطقة القدم.

وقالت الجمعية الألمانية بأنّ علاج مسمار الكعب والمعروف أيضاً باسم مهماز العقب يتم من خلال الراحة، التبريد، واتباع العلاج الطبيعي الذي يساعد على انبساط العضلات والأوتار وتدريبها، بالإضافة للعلاج بحقن الكورتيزون أو العلاج الإشعاعي الذي يتم اللجوء إليهما في حال استمرت الآلام ولم تجدِ الطرق التقليدية في تخفيفها.

ودعت الجمعية الألمانية الأشخاص لارتداء الأحذية المريحة، وارتداء الأحذية الطبية في حال كانوا يعانون من تشوهات القدم لتجنب الإصابة بها.

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