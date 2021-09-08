راكب أمواج أسترالي يخسر حياته والسبب القرش!

تفاجأ راكب أمواج أسترالي لم تكشف هويته بهجوم مفاجئٍ لسمكة قرش أثناء ممارسته هوايته في ركوب الأمواج قبالة الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقال شهود العيان إنّ الهجوم حصل بشكلٍ مباغت، وبأنّ أصدقائه وبعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين على الشاطئ حاولوا إنقاذ حياته، حيث تمكنوا من سحبه للشاطئ، وقامت فرق الإنقاذ بتقديم الإنعاش الرئوي دون جدوى.

وأشار شهود العيان لأنّ راكب الأمواج عانى من إصابة خطيرة في الكتف بسبب الهجوم، وقالوا إنّ وفاته شكلّت صدمة لجميع المتواجدين على الشاطئ.

ويعدّ راكب الأمواج الراحل ثاني شخص في أستراليا يفقد حياته نتيجة هجوم أسماك القرش هذا العام.

يذكر أنّ الشواطئ الأسترالية تشهد سنوياً حوادث مؤسفة بسبب هجوم أسماك القرش الذي يؤدي لحدوث إصابات ووفيات في صفوف مرتادي الشواطئ.

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