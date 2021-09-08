جديد واتس آب ميزة تمنع جهات الاتصال من تتبع حالة المتصل

في إطار سعيها لتطوير واتس آب كشفت شركة فيس بوك الأمريكية عن ميزة جديدة تعزز الخصوصية وتتيح للمستخدمين منع بعض جهات الاتصال من تتبع حالتهم.

وقالت الشركة الأمريكية بأنّ الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين إمكانية حظر بعض الأشخاص في حال أرادوا إخفاء حالتهم عنهم، وبالتالي منعهم من تتبع الحالة.

وأكدّت فيس بوك بأنّ الميزة الجديدة ستخلص المستخدمين من الدخول في نقاش مع بعض الأشخاص الذين يطلعون على الحالة، ويناقشون المستخدم فيها.

يذكر أنّ فيس بوك عمدت في الفترة الماضية لإضافة ميزات جديدة لواتس آب في إطار سعيها لتطوير التطبيق الذي يبلغ عدد مستخدمين أكثر من 2 مليار مستخدم في كافة أنحاء العالم.

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