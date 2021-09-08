إطلاق سلسلة سامسونج جالكسي S22 بشريحة كوالكم Snapdragon 898 في مناطق كثيرة بجانب أمريكا الشمالية

بين الحين والأخر تستمر التسريبات حول هواتف سامسونج جالكسي S22 في الظهور، على الرغم من أننا لا نتوقع رؤيتها خلال أي وقت قريب قبل يناير من عام 2022. اخر التسريبات الجديدة تشير إلى احتمالية احتواء هواتف سلسلة جالكسي S22 على أحدث ما توصلت إليه شركة كوالكم من شرائح المعالجة.

دعونا نتذكر أمراً ضرورياً، وهو أن شركة سامسونج أطلقت إصدارين مختلفين من هواتف سلسلة جالكسي S21، أحدهما مع مجموعة شرائح Exynos المصنعة من قِبل سامسونج، وهي شريحة Exynos 2100، والأخرى بمجموعة شرائح كوالكم Snapdragon 888.

ومؤخراً حصلنا على بعض التسريبات من المسرب الشهير FrontTron الذي يتنبأ باحتواء سلسلة جالكسي S22 على شريحة Snapdragon 898 وسيتم إطلاقه في جميع المناطق باستثناء أوروبا فقط. نعم، هذا يعني أنه من الممكن أن يكون الشرق الأوسط سعيد الحظ تماماً مثل أمريكا الشمالية.

وفقاً للتسريب، فإن المسرب يتوقع حصول كل من أسواق كوريا الجنوبية وهونج كونج والهند ودول أخرى من جنوب شرق آسيا على مجموعة شرائح Snaprdragon 898، ولكن بدون شك، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على نسخة كوالكم هي الأخرى.

وبالتالي إذا أردنا أن نكون واقعيين ونتماشى مع هذه التسريبات، فمن المتوقع أن تحصل جميع دول أوروبا على نسخة Exynos 2200، ولكن ذكر المسرب أنه لم يتم التأكيد على صحة هذه المعلومة حتى الآن، إذن فهي مجرد توقعات لدينا. بالإضافة إلى كل ما قد قيل، لا ينبغي أن نضع آمال كبيرة على هواتف سلسلة S22، خاصة من ناحية مواصفات الكاميرا أو ذاكرة الوصول العشوائي وخصائص التخزين. في الواقع، هناك حتى تسريبات تشير إلى احتمالية احتواؤها على بطاريات أقل في سعة الشحن.

على الصعيد الإيجابي دعونا نعود مرة ثانية إلى مجموعة الشرائح التي سنتعامل معها مع سلسلة جالكسي S22، حيث من المتوقع أن كلاهما “Exynos 2200 و Snapdragon 898” أن يقدمان نتائج صاروخية على صعيد مستوى الأداء. لا داعي للقلق إطلاقاً حتى وإن حصلنا على Exynos 2200 هنا في الشرق الأوسط. فمن خلال النظر إلى Exynos 2100 و Snapdragon 888 فلم يكن هناك فرق كبير في عامل السرعة أو الأداء. كلاهما بدقة تصنيع متطورة بعقدة 5 نانوميتر ويحتويان على 8 نوى قوية.

في النهاية، سيتعين علينا الانتظار قليلاً حتى نرى أداء المعالجات الجديدة على أرض الواقع. ولكن الشيء الوحيد الذي ينبغي أن نتأكد منه تماماً هو أنه بالتأكيد سامسونج تعمل بجد لكي تتمكن من جعل كلاهما متساويات بنسبة 99.9% في الأداء قبل هبوط سلسلة جالكسي S22 إلى السوق.