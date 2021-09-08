أحمد مكي يكشف عن معاناته من مشكلة محرجة منذ الصغر

أكدّ النجم المصري أحمد مكي بأنّه يعاني من متلازمة الضحك في المواقف الجادة، حيث نشر على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام مقطع فيديو من كواليس مسلسل الاختيار2 يظهر فيه رفقة النجم كريم عبد العزيز، وعلّق عليه بالقول بأنّه منذ الصغر يعاني من مشكلة الضحك في المواقف الجدية.

وأشار لأنّ هذه المشكلة تسببت بطرده من الحصص ووضعته في مواقف كثيرة خلال حياته، وقال إنّه توقع بأنّ يتخلص من هذه المشكلة عندما يكبر، لكنّه لم يستطع، وأكدّ بأنّ مسلسل الاختيار جمعه بشخصٍ يعاني من نفس مشكلته في إشارة للنجم كريم عبد العزيز الذي أكدّ كلامه بتعليق قال فيه: صح يا حبيبي.

منشور النجم المصري حظي بتفاعلٍ كبير من قبل متابعيه وعدد كبيرٍ من النجوم الذين كشفوا عن معاناتهم من ذات المشكلة.

يذكر أنّ أحمد مكي يستعد حالياً لتصوير مسلسله الجديد الكبير 6 والذي سيكون من إخراج أحمد الجندي.

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