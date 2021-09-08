كاظم الساهر يلتقي جمهوره في دبي في هذا التاريخ

يستعد النجم العراقي كاظم الساهر للقاء جمهوره في مدينة دبي الإماراتية وذلك من خلال حفلات ليالي أمسيات خالدة، حيث سيقوم قيصر الأغنية بافتتاح الأمسيات التي ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل ضمن فعاليات معارض إكسبو 2020 دبي الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية.

من جانبه عبر الفنان العراقي عن سعادته للقاء جمهوره في الإمارات بعد فترةٍ من الغياب دامت لسنتين، كما شكر المنظمين على اختياره للغناء في ليلة الافتتاح.

ومن المتوقع أن يقدم قيصر الأغنية في الحفل باقة من أغانيه الرائعة التي يعشقها جمهوره.

يذكر أنّ إكسبو دبي 2020 وضعت برنامجاً مميزاً وحفلات ستشهد حضور نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، وستقام جميعها في ساحة الوصل العملاقة والتي تعد أيقونة موقع إكسبو 2020.

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