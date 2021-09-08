تسريبات ايفون 13 – تحسينات في الكاميرا وثبات في الأسعار!

نحن الآن على أعتاب الإعلان عن هواتف ايفون 13 يوم 14 سبتمبر المقبل للإعلان عن هواتف ايفون 13 يوم 14 سبتمبر المقبل ولدينا الآن تسريبات جديدة فيما يخص تلك الهواتف والأجهزة التي ستكون حاضرة في المؤتمر.

تسريبات جديدة في اللحظات الأخيرة

وفقاً لحساب @PineLeaks على تويتر الشهير بتسريباته ذكر في تسريبات أخيرة أن أسعار هواتف ايفون 13 سوف تظل على حالها بدون تغيير، ولن تشهد أي زيادة.



أبعاد الهواتف سوف تظل على حالها من ناحية الطول والعرض أما السُمك فسوف يشهد زيادة طفيفة بسبب رفع سعة البطارية. هذه الزيادة سوف تؤدي إلى رفع عمر البطارية بحوالي ساعة.

هناك تحسينات متعددة سوف تشهدها الكاميرا ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تحسين الوضع الليلي والحفاظ على لون الجلد طبيعياً، التعرف على النجوم في الصور وضبط الإعداد لها تلقائياً لتصوير السماء بشكل أفضل، وتحسين الظلال في الصور.

في الشاشة، سوف يزيد معدل تحديث الشاشة ليصل إلى 120 هيرتز بدلاً من 60 هيرتز على الأقل في هواتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس كما سبق وأشرنا في مرات عديدة.

على مستوى المنتجات الأخرى سوف تزيد سعة البطارية بمعدل 20% تقريباً في سماعات الآيربودز AirPods 3 وأيضاً سوف تولى ابل ساعتها الذكية الجديدة بجيلها السابع اهتماماً خاصاً بعمر البطارية.

ابل سوف تطلق إصداراً واحداً من سماعات الآيربودز AirPods 3 داعمة للشحن اللاسلكي كميعار قياسي في السماعات.