JBL تطلق سماعة جديدة مناسبة للرحلات

أزاحت شركة JBL الأمريكية الستار عن سماعة جديدة مناسبة للرحلات أطلقت عليها Flip6.

وقالت الشركة الأمريكية بأنّ سماعتها مناسبة للرحلات بسبب تصميمها المقاوم للماء والغبار، وفق معيار الحماية IP67، وهذا ما يجعلها مناسبة للاستخدام على الشواطئ، وفي حمامات السباحة، ووسط الطبيعة.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها بوظيفة Party Boost التي تجعلها قابلة للاقتران والاتصال بالسماعات الأخرى التي تنتجها الشركة الأمريكية.

ولترضي أذواق عشاقها ستوفر JBL سماعتها بألوان الوردي، الرمادي، الأزرق، الأسود، الأبيض، والأخضر.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق العالمية في شهر نوفمبر القادم بسعر يصل إلى 130 دولار أمريكي.

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