وفاة الممثل الأمريكي مايكل كيه وليامز بظروف غامضة

فقدت هوليوود الممثل الأمريكي مايكل كيه، الذي عثر عليه ميتاً في شقته عن عمرٍ يناهز 54 عاماً.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إنّ الممثل وُجد ميتاً في ظروف غامضة، في شقته الواقعة في حي بروكلين يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري، وأوضحت أنّ اتصالاً طارئاً بخدمات الطوارئ كشف حوادث الوفاة.

وأكدت الشرطة الأمريكية فتحها تحقيقاً في الحادثة، وقالت إنّها ستقوم بالإعلان عن النتائج عند الانتهاء منها، واكتشاف الحقيقة.

يُذكر أنّ الممثل الراحل اشتهر بدور عمر ليتل في المسلسل التلفزيوني The Wire، وشارك في عدد كبير من المسلسلات ك Lovecraft Country، ومسلسل Broad walk Empire بالإضافة لترشيحه لجائزة إيمي في العام 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية