شركة Meizu الصينية تطلق ساعة ذكية مميزة

رفعت شركة Meizu الصينية النقاب عن ساعة ذكية مميزة، قادرة على الاتصال بالإنترنت بدون هاتف، أطلقت عليها Meizu Watch.

وسينبض بداخل هذه الساعة معالج Snapdragon Wear 4100، ونظام تشغيل Flyme OS For Watch، وزودتها بشاشة AMOLED مقاس 1.78 بوصة ودقة عرض 368*448 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 8 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فوصلت سعتها ل1 غيغا بايت.

وتتميز هذه الساعة باحتوائها على مودم LTE، وبطاقة eSIM، الأمر الذي يجعلها تتصل بالإنترنت دون الحاجة لوجود هاتف بالقرب منها.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 420 ميلي أمبير، تجعلها تعمل لمدة 36 ساعة مع إمكانية شحنها عبر منفذ USB-C، ومستشعرات لمراقبة الأوضاع الرياضية، مستشعرات نبضات القلب، وقياس نسبة الأوكسجين، وتتبع النوم.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 235 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية