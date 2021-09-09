لينوفو تصدر جهازين لوحيين بمواصفات مميزة

أزاحت شركة لينوفو الصينية الستار عن حاسوبين لوحيين جديدين، بمواصفات مميزة، أطلقت عليهما Lenovo Tab P12 Pro 5G، وLenovo Tab P11 5G.

وسيعمل الجهاز Lenovo Tab P12 Pro 5G بمعالج Snapdragon 870 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 12.6 بوصة ودقة عرض 2500*1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع 600 نيت، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستصل مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز ل128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 6 و8 غيغا بايت.

وسيضم الجهاز بطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعرا للبصمات، 4 ميكرفونات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

أما بالنسبة ل Lenovo Tab P11 5G فسينبض بداخله ونظام تشغيل، مماثلين للهاتف السابق.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 11 بوصة، ودقة عرض 2000*1600 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، والعشوائية بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ لينوفو ستطرح الجهاز Lenovo Tab P11 5G في أكتوبر القادم بألوان الرمادي والأبيض، وسعر 499 يورو، في حين ستطرح الجهاز Lenovo Tab P12 Pro 5G بسعر 899 دولارا أمريكيا.

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