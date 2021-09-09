قِصر النظر عن الأطفال أسبابه وطرق علاجه

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال، أنّ مُشكلة قصر النظر لدى الأطفال تُعدّ من مشكلات العيون الشائعة، والتي تحدث في الغالب بسبب عدم التعرض لضوء النهار بشكلٍ كافي، بالإضافة إلى قلة الحركة، والاقتراب من شاشة التلفزيون وشاشات الأجهزة الذكية لوقتٍ طويل.

وحددت الرابطة الألمانية أعراض هذا القصور بضيق حدقة العين، أو إغماضها بشكلٍ نصفي في حال النظر لأشياء بعيدة.

وللوقاية من هذه المشكلة دعت الرابطة الألمانية الأهالي لتحديد الأوقات التي يمكن لأبنائهم استخدام الأجهزة الذكية فيها، بالإضافة لتعريضهم لأشعة الشمس، وحثهم على ممارسة الأنشطة الحركية، وإخراجهم في نزهات إلى الحدائق.

يٌذكر أنّ الرابطة الألمانية أوصت الأهالي بضرورة فحص أعين أطفالهم بشكلٍ دوري، من سِن ال3، وذلك من أجل اكتشاف هذا المرض مبكراً وعلاجه.

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