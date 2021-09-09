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الهضبة يطرح علامته التجارية وكولكشن 34 على أمازون

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان المصري عمرو دياب علامته التجارية وكولكشن 34، على موقع أمازون للتجارة الإلكترونية.

وأكد الهضبة أنّ منتجات كولكشن 34 التي تضم مجموعة مميزة من الأزياء العصرية والمنتجات الجلدية والنظارات وغيرها، قد أصبحت متوفرة على أمازون، وأشار لوجود منتجات أخرى ستضاف لهذه القائمة كولكشن 34 خلال الفترة القادمة.

وواصل النجم المصري ترويجه للعلامة التجارية التي ترمز لسنة ولادة والديه، من خلال ارتدائه نظارة، قميصاً، قلادة، وخاتماً من إنتاج علامته التجارية التي افتتح خط إنتاجها في أغسطس الماضي.

وكان النجم المصري قد أعلن في وقتٍ سابقٍ عن رغبته في توفير منتجات تليق بجيل الشباب، وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعارٍ مناسبة.

يُذكر أنّ النجم المصري أحيا خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات في مصر والسعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

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قناة 218 الليبية

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