بعد ايفون 13 – أبرز ملامح ايفون 14 القادم في 2022!

نحن الآن على بعد أيام قليلة على الإعلان عن هواتف ايفون 13 المنتظرة، إلا أن المسرب الشهير Jon Prosser فاجأنا بتسريبات تخص سلسلة هواتف ايفون 14 القادمة نهاية عام 2022.

وفقاً للمعلومات التي كشفها Jon Prosser وشاركها معنا عبر مدونته Front Page Tech فإن هواتف ايفون 14 ستحمل الخصائص التالية:

وداعاً للنوتش!

النتوء العلوي للشاشة أو النوتش من الأشياء التي ميزت الايفون على مدار السنوات الأخيرة بداية من ايفون X لكن هذا سوف ينتهي مع هواتف ايفون 14.

ثقب الشاشة بديلاً عن النوتش!

ابل سوف تتخلى عن النوتش وبدلاً منه سوف يكون هناك ثقب في الشاشة يحتوي الكاميرا كما قيل سابقاً.

لا نعرف إن كانت ابل سوف تستمر في الاعتماد على بصمة الوجه عبر تقنية Face ID أو تتجه لمستشعر البصمات المدمج في الشاشة.

تغييرات متعددة في التصميم

هواتف ايفون 13 التي سيتم الكشف عنها بعد أيام قد لا تحمل أي اختلافات في التصميم مقارنة بهواتف ايفون 12، لكن هذا أمر متوقع نظراً لأن ابل تغير التصميم الخاص بهواتف الايفون كل عامين تقريباً.

مع هواتف ايفون 14 سوف يكون هناك عدة تغييرات في التصميم الخارجي مثل جعل إطار الهاتف الجانبي مصنوعاً من مادة التيتانيوم عوضاً عن الفولاذ المقاوم للصدأ.

أيضاً سيكون هيكل الهاتف سميكاً بعض الشيء وبالتالي لن يكون هناك بروزاً للكاميرا عن مستوى الجهة الخلفية.

قد يتم أيضاً تعديل تصميم الأزرار الجانبية وجعلها دائرية الشكل لتبدو مثل هواتف الايفون القديمة مثل ايفون 4 وايفون 5.

هناك بعض الأقاويل التي تتحدث عن قيام ابل بالتوجه إلى منفذ USB C عوضاً عن منفذ Lightning التقليدي مع هواتف ايفون 14.

هواتف ايفون 13 سيتم الإعلان عنها خلال أيام وإطلاقها في الأسواق على مدار الأسابيع المقبلة، ونحن ننتظر عاماً كاملاً بعدها حتى نرى ايفون 14 ونشهد صحة أو خطأ تلك التسريبات.