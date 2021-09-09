بعد التفوق على آبل – شاومي تصبح أكبر شركة مصنعة للأجهزة القابلة للارتداء في العالم

وفقاً للبيانات التي نشرتها Canalys – الشركة الرائدة في مجال تحليل سوق التكنولوجيا العالمية – فقد استطاعت شركة شاومي التفوق على آبل لتصبح أكبر شركة مصنعة للأجهزة القابلة للارتداء في العالم خلال الربع الثاني من عام 2021.

بدون شك، من أبرز الأسباب التي ساعدت شاومي في الوصول إلى القمة إطلاق سوار Mi Band 6 والذي يعد أفضل متعقب للياقة البدنية أطلقته شركة شاومي حتى الآن.

ومن خلال تصريحات محللة شركة كاناليس “سينثيا تشين” قالت أن الخطوة التي اتخذتها شركة شاومي للإسراع بإطلاق سوار Mi Band 6 كانت خطوة حكيمة وفي غاية الذكاء، خاصة وأن متعقب اللياقة الجديد أفضل من خليفته السابق في عدة نواحي. في نفس الوقت، استفادت شركة شاومي كثيراً عن طريق إطلاقها للعديد من الساعات الذكية في أسواق الدول النامية والناشئة ولا سيما السوق الهندي.

جدير بالذكر أن شركة آبل واصلت ريادتها لسوق الساعات الذكية العالمية بحصة بلغت 31.1%، حيث قامت بشحن ما يصل إلى 7.9 مليون ساعة ذكية خلال الربع الثاني من عام 2021 مسجلة نمو بنحو 29.4% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

استطاعت شركة هواوي أن تحتفظ بالمركز الثالث بفضل قدرتها على تحقيق نسبة عالية من المبيعات في سوق وطنها الأصلي “الصين” حيث استطاعت شحن ما يصل إلى 3.7 مليون سوار قابل للارتداء خلال الربع الثاني مسجلة نمو بنحو 9.2% من السوق العالمي.

بالإضافة إلى كل ما قد قيل، تتوقع شركة كاناليس بأن سوق الأجهزة القابلة للارتداء استطاع أن يحقق نمو عالمي بنسبة 5.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2021، مع وصول عدد إجمالي الشحنات إلى 40.9 مليون جهاز قابل للارتداء خلال الفترة.

في حين أن مبيعات أجهزة اللياقة البدنية الأساسية في الانخفاض، فقد قابلها نمو هائل في شحنات الساعات الذكية على مستوى العالم. حيث تمثل الساعات الذكية في الوقت الحالي 62% تقريباً من سوق الأجهزة القابلة للارتداء. وبناءً على هذه النتائج تتوقع شركة كاناليس أن تستمر الساعات الذكية في كونها المحرك الرئيسي لسوق الأجهزة القابلة للارتداء خلال الفترة القادمة.