سوني تكشف عن “هاتفها الاقتصادي” Xperia 10 III Lite

كشفت شركة سوني اليابانية، مؤخرًا، عن أحدث هواتفها، سوني اكسبيريا 10 مارك 3 لايت – Sony Xperia 10 III Lite، بمواصفات متوسطة وسعر معقول.

يشبه الهاتف في تصميمه الشكل المعتاد للهواتف الأخيرة من الشركة، الهاتف؛ مصنوع من الزجاج من نوع غوريلا غلاس 6، مدعومًا بإطارات من البلاستيك.

يأتي بشاشة مقاس 6 بوصات من نوع OLED بدقة +FHD وجودة عرض 1080 × 2520 بكسل، بكثافة 457 بكسل في الإنش، محمية بطبقة غوريلا غلاس 6، ولسوء الحظ؛ لا تدعم محدث تعديل عالٍ، حيث اعتمدت الشركة معدل تحديث 60 هيرتز فقط، لكن الشاشة تدعم مليار لون، كما يدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء بمعيار IP68.

يحتوي الهاتف على معالج سناب دراجون 690 من كوالكوم بدقة تصنيع 8 نانومتر، مقترن بمعالج رسوميات Aderno 619، ولسوء الحظ أيضًا؛ يأتي بخيار واحد من حيث الرام وسعة التخزين وهي 6/64 جيجابايت، مع إمكانية تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرا الخلفية؛ ثلاثية العدسة، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، العدسة الثانية بدقة 8 ميجابكسل تيليفوتو تدعم التقريب البصري حتى 2x، والعدسة الثالثة والأخيرة بدقة 8 ميجابكسل لكنها ذات زاوية رؤية واسعة جدًا 120 درجة، الهاتف قادر على التقاط مقاطع فيديو بدقة 4k بسرعة 30 إطار في الثانية، أما الكاميرا الأمامية؛ فهي بدقة 8 ميجابكسل تلتقط مقاطع فيديو بدقة +FHD.

بطارية الهاتف؛ بسعة 4500 ميلي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، كما يوجد على الجانب الأيمن مستشعر البصمة وسيتوفّر بألوان “الوردي، الأسود، الأزرق والأبيض”، بسعر 425 دولارًا أمريكيًا بما يعادل 2.133 دينارًا ليبيًا.

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