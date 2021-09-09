تماماً مثل ويندوز 11 – تلميحات تشير إلى احتمالية دعم أجهزة Xbox One لتطبيقات الأندرويد

فكما تعلمون كانت قد قامت شركة مايكروسوفت مؤخراً بطرح تقرير جديد على صفحتها الرسمية تؤكد فيه عن السماح لجميع الأجهزة القديمة بالقدرة على تثبيت نظام التشغيل الجديد ويندوز 11 ولكن ستكون طريقة تعيين النظام من خلال ملف ISO فحسب.

أما إذا كنت تريد تلقي النظام الجديد على هيئة تحديث “Windows Update” فمن الضروري أن تتأكد من توافق جهازك مع متطلبات ويندوز 11 المربكة.

على كل حال، خلال تقرير مايكروسوفت الأخير، كانت قد أعلنت الشركة أن واحدة من أهم مزايا ويندوز 11 لن تكون جاهزة يوم موعد إطلاق الويندوز، وهي ميزة القدرة على تثبيت تطبيقات الأندرويد من خلال المتجر الرسمي للشركة.

خلال الأشهر القليلة القادمة سوف توفر شركة مايكروسوفت ميزة القدرة على تثبيت أهم وأفضل تطبيقات الأندرويد على نظام ويندوز 11، مما يتيح لك القدرة على استخدام هذه التطبيقات على أجهزة سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة واللوحية.

وعن طريق الصدفة، اكتشف منتدى XDA-Developers ظهور نظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد على متجر مايكروسوفت الرسمي، والذي “في الحقيقة” يمكنك تنزيله. ولكن لسوء الحظ لاحظ المصدر أن البرنامج لا يعرض سوى نافذة سوداء فقط عند بدء تشغيله.

الأكثر أهمية من ذلك، هو أن صفحة البرنامج تسرد جهاز Xbox ضمن أجهزة التشغيل المتوافقة، وتحديداً جهاز Xbox One كحد أدنى من المتطلبات.

بعد كل ما قد قيل، من خلال النظر في الصورة التي شاركها معنا منتدى XDA-Developers فلقد أعطونا فكرة أولية عما يمكن توقعه على جهاز الكمبيوتر. فهو يتطلب كحد أدنى إصدار ويندوز Windows 10 22000.0 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 إلى 16 جيجابايت.

هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن احتمالية وصول دعم تطبيقات الأندرويد إلى أجهزة كونسول Xbox. ولكن دعونا نذكركم بأننا لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومات. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن قائمة التطبيقات لا تزال تبدو وكأنها للاختبار الداخلي فقط. وبالتالي فمن الممكن أن شركة مايكروسوفت تقوم بتجربة هذه الميزة على أجهزة الكونسول الخاصة بها بدلاً من تجهيز إصدار كامل.

بكل تأكيد ميزة دعم تطبيقات الأندرويد على نظام ويندوز 11 ستكون ميزة رائعة ومرحب بها بكل تأكيد، خاصة وأنها من الممكن أن تجلب ألعاب الأندرويد الأكثر شهرة إلى أجهزة الكونسول وهو شيء لطيف جداً.